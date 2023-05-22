Numan Kurtulmuş ile Ümit Özdağ görüşecek!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir haftadan az süre kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Özdağ arasındaki görüşme bugün saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşecek.