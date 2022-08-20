Numan Kurtulmuş: HDP de 6'lı masanın bir ortağıdır

Kurtulmuş, "Bir kere altılı masa tanımını doğru tanımlamamız lazım. 6+1'lik masa. Çünkü o biri yani HDP'yi ister masanın görünmez ortağı deyin ister gerideki ortağı deyin. Ne derseniz deyin o masanın bir ortağı da HDP'dir. Altı artı bir dediğimiz budur" şeklinde konuştu.

CHP'nin helalleşme söylemi

Kurtulmuş'un gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi vardı. "Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi zihin altında biliyor ki böyle bir dönemden gerçekten helalleşmeden herhalde kasıtları şudur. Özür diliyoruz. Geçmiş dönemlerde biz de yanlış yaptık. Şu yanlışları yaptık şeklinde" dedi.

Sözleşmelilere kadro ve EYT

Kurtulmuş, EYT ve sözleşmelilere kadro konusundaki çalışmalara da değindi. "Çalışmalar yapıldığını biliyorum" dedi. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Sözleşmelilerin kadrolaşması şeklinde değil ama sözleşmelerin özlük haklarının kadrolularla neredeyse benzer noktaya getirilmesi konusunda da çalışmalar yapıldığını biliyorum. Bunları açıklamak ilgili bakan arkadaşlarımıza düşer"

Numan Kurtulmuş, Suriye'nin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için herkesin yönetime katıldığı bir süreci ortaya koymak lazım" diye konuştu.