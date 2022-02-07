Numan Kurtulmuş: "Asla hiç bir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz"

Numan Kurtulmuş'un FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin açıklamaları:

"Güçlü ve Büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın dirayetiyle ülkemize ve milli birliğimize yapılan kalkışma bertaraf edilmişti.

Yeniden Büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi Kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler.

Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır.

AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiç bir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz."