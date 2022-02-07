Numan Kurtulmuş: "Asla hiç bir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 7 Şubat FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin açıklamada bulundu.
Numan Kurtulmuş'un FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin açıklamaları:
"Güçlü ve Büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın dirayetiyle ülkemize ve milli birliğimize yapılan kalkışma bertaraf edilmişti.
Yeniden Büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi Kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler.
Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır.
AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiç bir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz."
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