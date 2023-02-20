Nuamah adım adım Fenerbahçe'ye!

Teknik direktör Jorge Jesus, skor üretebilen bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletmişti. Portekizli hocanın kurmayları ve scout ekibinin radarına Ernest Nuamah girmişti.

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kulübü Nordsjaelland ile ilk teması kurmuştu. Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland'a ilk aşamada 4 milyon euro önerdi.

Danimarka temsilcisi ilk görüşmede 4 milyon euro'yu az bularak 7 milyon euro istedi. Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor fakat bu rakamlara çıkmayı da düşünmüyor.

İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmiş durumda. Oyuncu Fenerbahçe'de oynamayı kabul etti.

Sağ kanatta oynuyor

Ernest Numuah verdiği röportajda en çok sağ kanatta oynamayı sevdiğini söyledi. Genç futbolcu dripling ve çalımlarla rakibi eksiltmeyi seven bir oyuncu.

Numuah bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak biliniyor.