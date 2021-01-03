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Norveç'teki heyelanda can kaybı 6'ya yükseldi

Norveç'te başkent Oslo'nun Gjerdrum köyünde yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gjerdrum köyünde, 30 Aralık'ta meydana gelen heyelanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Toprak kaymasının ardından 10 kişiden haber alınamadığı belirtilmişti.

Bölgede, kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Norveç'teki heyelanda can kaybı 3'e yükseldiNorveç'teki heyelanda can kaybı 3'e yükseldiDünya

Norveç Kralı Harald, Kraliçe Sonja ve Veliaht Kral Haakon ile bölgeyi ziyaret ederek, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kral Harald ve Kraliyet ailesi mensupları, toprak kaymasında yakınlarını ve evlerini kaybedenlere taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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