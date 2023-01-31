Norveç Varlık Fonunda milyar dolarlık zarar!

Norveç Varlık Fonu 1,64 trilyon kronluk (164 milyar dolar) zararla rekor kırdı. Bir önceki en büyük kayıp 2008'de 633 milyar kron olarak kayıtlara geçmişti.

Norveç Varlık Fonu İcra Kurulu Başkanı Nicolai Tangen basın toplantısında "70 ülkede 9.000 şirkete yatırım yaptık. Saklanacak hiçbir yer yok" açıklamsında bulundu.

Yaşanan rekor kayba rağmen, kısmen zayıf halde olan Norveç para birimi 1,1 trilyon kronluk rekor nakit girişi sayesinde, fonun değeri genel olarak 89 milyar kron veya yıllık bazda 8,9 milyar $ artış göstermiştir.

2022'deki girişler, 2008'de belirlenen 386 milyar kronluk önceki rekorun neredeyse üç katıdır.