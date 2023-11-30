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Nordsjaelland-Fenerbahçe

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor. İşte ilk 11'ler..

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle Fenerbahçe arasındaki müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Right to Dream Park

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurent Coniglio (Fransa)

Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Rasmussen, Schjelderup

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Oosterwolde, Crespo, Cengiz Ünder, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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