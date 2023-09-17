Nobel Ödülüne enflasyon zammı!

Nobel Vakfı, İsveç para biriminin son zamanlarda değer kaybetmesi nedeniyle bu yılki Nobel Ödüllerinin para miktarını 1 milyon kron (90 bin dolar) artırarak 11 milyon krona (986 bin 270 dolar) çıkaracağını duyurdu. Yapılan kısa açıklamada, "Vakıf, mali açıdan uygun olduğu için ödül miktarını artırmayı seçti" ifadeleri yer aldı.

150 bin kronla başladı

İsveç para birimi kron hızlı değer kaybıyla euro ve ABD doları karşısında şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi. 1901 yılında ilk Nobel Ödülleri verildiğinde ödül miktarı kategori başına 150 bin 782 krondu. Vakıf son 15 yılda miktarın birkaç kez ayarlandığını hatırlattı. 2012 yılında Nobel Vakfı'nın finansmanını güçlendirmeye yönelik geniş tabanlı bir programın başlatılmasıyla bu tutar 10 milyon krondan 8 milyon krona düşürüldü. 2017 yılında ödül miktarı 8 milyon krondan 9 milyona ardından 2020'de 10 milyon krona çıkarıldı.

Ekim ayında açıklanacak

Bu yılki Nobel Ödülü'nü kazananlar ekim ayı başında açıklanacak. Ödül sahipleri, vakfın kurucusu Alfred Nobel'in 1896'daki ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen ödül törenine davet ediliyor. AB üyesi olmasına rağmen Euro Bölgesi'nin bir parçası olmayan İsveç'te halk yapılan referandumda Avrupa ortak para birimine katılmamayı seçmişti.