Nijeryalı öğrenciler, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için robot tasarladı

Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken Nijeryalı öğrenciler de sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için "MAIROBOT" isminde bir robot tasarladı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Glisten International Academy'de eğitim gören 10 ila 15 yaşlarındaki 10 öğrenciden oluşan bir grup, Bilim Teknoloji dersi öğretmeni David Adeniyi'nin öncülüğünde "MAIROBOT"u geliştirdi.

Sanal gerçeklik (VR) gözlüğü yardımıyla uzaktan kumanda edilebilen "MAIROBOT"un dış yüzeyi Nijerya'da yaygın olarak kullanılan, hayvan figürleri ve çiçek desenleriyle bezeli geleneksel Ankara kumaşı ile kaplandı. Robotta ateş ölçüm cihazı, hasta ile görüşmek için kamera ile ilaçların konulduğu bölmeler bulunuyor.

"MAIROBOT" geliştiricilerinden 13 yaşındaki Hamza Hamisu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya ve dünya genelinde her gün artan Kovid-19 vakalarına karşı arkadaşlarıyla bir şey yapmak istediklerini söyledi.

Nijerya'da ilk başlarda vakaların çoğunun sağlık çalışanlarında tespit edildiğini anlatan Hamisu, "Sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla uzaktan temas kurabilmeleri için robot tasarlamaya karar verdik." dedi.

Hamisu, salgın sürecinde okulların kapanması nedeniyle proje için internet üzerinden bir platform kurduklarını, burada robotu geliştirmeye karar verdiklerini ve projenin 3 ay sürdüğünü ifade etti.

"Sağlık çalışanlarımızın daha güvende olmasını umuyoruz"

"MAIROBOT" hakkında bilgi veren 14 yaşındaki Abasake Ali Yasmin de 6 bölümden oluşan robotun daha kolay hareket etmesi için sensörler kullandığını ve 10 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunduğunu kaydetti.

Yasmin, "MAIROBOT'la sağlık çalışanlarımızın daha güvende olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Ebola ve Lassa gibi bulaşıcı hastalıklar da engellenebilir

15 yaşındaki Nabila Abbas, robotun daha iyi seviyeye gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Nijerya'nın bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Abbas, "MAIROBOT"un ileride sadece Kovid-19'la değil Ebola ve Lassa gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelede de yardımcı olacağını belirtti.

Abbas, böyle bir robotu geliştirdikleri için çok mutlu olduğunu vurgulayarak ülkenin her yerinde kullanılması için daha fazla robot geliştirmeyi umduklarını söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 152 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayının 800'den fazlasını sağlık çalışanı oluştururken, bugüne kadar 20 doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.