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Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonundaki yolcuları kaçırdı

Nijerya'nın Edo eyaletinde, tren istasyonuna saldırı düzenleyen silahlı kişilerin çok sayıda yolcuyu kaçırdığı bildirildi.

Polis sözcüsü Chidi Nwabuzor, kimliği belirsiz kişilerin, Igueben tren istasyonuna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Nwabuzor, istasyonda etrafa ateş açan saldırganların, Itakpe-Warri trenini bekleyen çok sayıda yolcuyu kaçırdığı bilgisini paylaştı.

Saldırıda kaç kişinin kaçırıldığına dair açıklama yapılmadı.

Nijerya'da fidye için sık sık kaçırma olayları yaşanıyor.



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