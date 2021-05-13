Nijerya'da şebeke çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sebebiyle saatlerce elektrik kesintisi yaşandı.
Nijerya Elektrik İletim Şirketi Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, dün yerel saat ile 11.01'de elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle tam sistem çökmesi yaşandığını açıkladı.
Mbah, şebekenin çökmesi sonucunda ülkenin çoğu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.
Şebekenin yenilenmesinin yavaş yavaş ülkenin diğer bölgelerine doğru ilerlediğini belirten Mbah, voltaj düşüşünün nedenin de araştırıldığını aktardı.
Zaman zaman elektriklerde sorun yaşanan Nijerya'da, Aralık 2020'de şebekenin çökmesi sonucu ülke genelinde 40 dakika elektrikler kesilmişti.
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