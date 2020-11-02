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Nijerya'da kamyon pazara girdi: 20 ölü

Ülkede ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Akungba Akoko bölgesinde pazara giren kamyon, çok sayıda kişiyi ezdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Akungba Akoko bölgesinde pazara giren kamyon, çok sayıda kişiyi ezdi.

Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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