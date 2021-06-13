Nijerya'da çete üyeleri köylere saldırdı: 14 ölü

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, motosikletli silahlı çete üyelerinin, eyaletin Zurmi bölgesine bağlı 6 köye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Shehu, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini dile getiren Shehu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan ulusal basında saldırılarda 53 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.