Nijerya'da çatışma facia ile sonuçlandı! 25 ölü!

Taraba Eyaleti Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ussa ve Takum bölgelerinde Fulani çobanları ile Kuteb çiftçileri arasında şiddet olayların yaşandığını belirtti.

Abdullahi, çatışmalarda aralarında bir askerin de bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Abdullahi, barış ve güvenliği sağlamak için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.