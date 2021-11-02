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Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 100'lerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya Lagos'ta 21 katlı bir bina çöktü. İnşaatı devam eden binanın yerle bir olmasıyla çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine geldi.

Ülkenin ticaret şehri olan Lagos'ta yıkılan lüks binada şimdiye kadar en az altı kişinin cesedine ulaşıldı. Yerel medya, saatler süren çabanın ardından bazı kurbanların yaralı kurtarıldığını ancak 100 kadar insanın kayıp olduğunu bildiriyor.

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