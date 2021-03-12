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Nijerya hükümeti teröristlerle müzakere yapmayacağını açıkladı

Nijerya hükümeti, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı çete ve terör örgütü Boko Haram üyeleriyle müzakere yapmayacağını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, ülkede son zamanlarda artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede hükümetin silahlı çete üyeleri ve teröristlerle müzakere yapmayacağını belirtti. 

Suçlularla müzakere etmenin hükümetin zayıflığı ve yetersizliği anlamına geldiğini belirten Monguno, bu nedenle hükümet, suçluları ortadan kaldırmak için gerekli tüm güçleri konuşlandırmayı tercih ettiğini söyledi. 

Teslim olunması için süre vermişti

Monguno, hükümetin şantaja ve suçluların vekiller tarafından masum vatandaşları taciz etmek için kullanılmasına boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

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