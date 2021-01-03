Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı
Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısının 70'e çıktığı bildirildi.
Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 2, 2021
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 sivil yaşamını yitirdi. pic.twitter.com/WeAHquy5kz
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.
Saldırıda ölenlerin sayısı dün 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
Yorumlar