New York'taki Türkevi'ne saldıran kişinin kimliği tespit edildi!

22 Mayıs günü sabaha karşı 03.14'te kimliği belirsiz bir kişi, New York'ta bulunan Türkevi'ne demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Saldırının ardından Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın edindiği bilgiye göre, saldırganın kimliğinin Türk olduğu ortaya çıktı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Soylu: Saldırganın kimliğini tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün katıldığı canlı yayında Türkevi'ne yapılan saldırıya yönelik, "Biz Türkevi'ne saldıran kişinin kimliğini Türkiye'den tespit ettik, ABD'li yetkililere verdik. Hangi tarihte Türkiye'den gittiğini tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu: Yakalanması an meselesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün katıldığı programda Türkevi'ne yapılan saldırıya ilişkin henüz saldırganın yakalanamadığını, görüntülerin olduğunu ve yakalanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Çavuşoğlu, bölgede ilave tedbirler alındığını, polis noktası kurulacağını ve kurulana kadar New York polisi araçlarının bölgede nöbette olacağını dile getirerek saldırının hangi nedenle yapıldığının belli olmadığını ancak yakalanınca bunun belli olabileceğini söyledi.

Saldırganın parmak izinin levyede bulunduğunu ve yakalanmanın an meselesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "New York polisiyle beraber Dışişleri Bakanlığının da konuyu yakından takip ettiğini görüyoruz. Son yapılan çalışmalarla ilgili ABD Büyükelçisi (Jeff) Flake, bir mesaj atmış, sonra telefonda görüştük, kendilerine de teşekkür ettik yakın ilgilerinden dolayı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu teröristin bulunması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yetkililerine seslendiği konuşmasında, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevinin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım." ifadelerini kullanmıştı.