New York'ta, Nekbe'nin 73. yılı ve Filistinlilere yaptığı saldırılar dolayısıyla, İsrail protesto edildi

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kendini devlet ilan etmesinin bir gün sonrasını "Büyük Felaket" olarak adlandıran Filistinliler, Brooklyn kentinde Amerikalı birçok insan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütünün de desteklediği gösteride, 73 yıldır devam eden hak ve toprak ihlallerine tepkisini ortaya koydu.

"Özgür Filistin", "İşgali durdur", "Biden soykırımı destekliyor" yazılı dövizler taşıyan binlerce protestocu, İsrail karşıtı sloganlarla tepkisini dile getirdi. İsrail devletinin varlığına karşı olduklarını her fırsatta dile getiren New Yorklu Ortodoks Yahudi Cemaati üyeleri de Nekbe mitinginde en ön saflarda yerini aldı.

Brooklyn’in Arap nüfusunun yoğun olduğu Bay Ridge Mahallesi'nde saatlerce devam eden protesto, yerel ve uluslararası basın tarafından da yakından takip edildi.

"Yapılanlar bana soykırım gibi geliyor"

Nekbe protestosuna katılan Amerikalı Meg Petrillo, "Filistinlilere yapılanlar bana soykırım gibi geliyor. ABD'deki insanların, orada ne olup bittiğinden haberi yok. Sesimizi yükseltmeli ve yaşananları görünür kılmalıyız." dedi.

12 Aralık Hareketi kurucularından Roger Waraham ise ABD'nin İsrail'e yaptığı dış yardımların bir suç unsuru oluşturduğunu belirterek "Şu an Filistinlilere yapılanlar, ABD'de bize karşı da yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla, Filistinlilerin mücadelesi bizim de mücadelemizdir." diye konuştu.

Protestoya Malcolm X yazılı tişörtleriyle katılan siyahi Amerikalı grubun lideri Waraham, "Bugüne kadar ABD'nin İsrail'e yaptığı yardım miktarı 146 milyar doları geçti. O paralar 1948'den beri bizim vergilerimizden ırkçı İsrail devletine ödeniyor. Biden, Gazze'de olanlara karşı sağlam bir duruş sergilemeli ve İsrail Uluslararası Suç Mahkemesinde yargılanmalı." ifadelerini kullandı.

"İsrail savaş suçu işliyor ve ABD'de ona suç ortaklığı yapıyor"

Amerikalı Yahudi Laura Whitehorn ise "Yahudiler olarak çocukluğumuzda bize karşı ne yapılıyorsa bugün tersine döndü. Şimdi evlerinden çıkardığınız insanlar direnmeye çalıştıklarında onları suçluyorsunuz. İsrail savaş suçu işliyor ve ABD'de ona suç ortaklığı yapıyor. Kana susamış İsrail devletini eleştirenlerin antisemitizm ile suçlanması düşüncesini bir Yahudi olarak reddediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Washington DC, Los Angeles, Phoneix, Minneapolis, Portland ve San Diego, Boston başta olmak üzere ABD'nin birçok şehrinde büyük kalabalıklar Filistin'e protestolarla destek verdi. Bu arada protestoların devam edeceği öğrenildi.

Nekbe günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.