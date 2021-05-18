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New York Valisi Cuomo, 'salgında liderlik' kitabından 5,1 milyon dolar kazandı

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs dönemindeki çalışmalarını konu alan COVID-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Cuomo, tartışmalara konu olan "Amerikan Krizi: COVID-19 Salgınından Liderlik Dersleri" adlı kitabı dolayısıyla yayınevinden 3,1 milyon dolar ödeme aldığını, geri kalan 2 milyon doları da 2 yıl içerisinde alacağını belirtti.

Eyaletin salgın kaynaklı krizin ortasında olduğu bir dönemde "kendini takdir eden" kitabından servet elde etmesi eleştirilen Cuomo, imajını güçlendirmek için COVID-19 bağlantılı ölümlere ilişkin sayıları gizlemekle suçlanıyor.

Kitap, genel olarak Vali'nin günlük COVID-19 bilgilendirmeleri ve konuya ilişkin basın açıklamalarından oluşuyor.

Cuomo'nun elde ettiği gelirin 500 bin dolarını bağışladığı, geri kalan miktarı da 3 eşit parçaya bölerek kızlarının hesabına yatırdığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başından gelirken, yalnızca New York'ta resmi verilere göre şimdiye kadar en az 52 bin 987 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti.

Uzmanlar, ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısının, resmi olarak açıklanandan daha fazla olabileceğini iddia ediyor.

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