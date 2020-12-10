New York Times'tan dikkat çeken haber

New York Times, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 hava savunma sistemi alımı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım' konusuna ilişkin önemli bir yazı ele aldı.

Yazıya göre, ABD'li yetkililer, Türk mevkidaşlarını Trump yönetiminin Kongre yaptırımlarına karşı çıkmayacağı yönünde bilgilendirdi.

Ayrıca bu yaptırımların Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan'a Rus sistemleri satın almama uyarısı olduğunu ifade ettiler.

Yetkililer, Biden'ın Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye kendini izole edilmiş hissediyor." ifadelerini kullanan Türk yetkili, önemli açıklamalarda bulundu.

Türk yetkili:

▪️"ABD'nin Girit'e savaş gemisi konuşlandırması, Türkiye'nin artık bölgedeki kilit müttefik olmadığının sinyalini verdi."

▪️"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan fazla Batı ile ortak noktaları var."

▪️"Biden yönetiminin S400'lere yaklaşımı ilk sınav olacak."

▪️"Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler."

▪️"Buna, Rusya'nın gerçekten de S400'ler üzerinden Batı'nın askeri sistemlerini ihlal edip edemeyeceği hakkında bir çalışma grubu oluşturulması da dahil."

▪️"Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme."