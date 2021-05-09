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New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişi yaralandı.

New York'ta ünlü Times Meydanı’nda silahlı saldırı meydana geldi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 3-4 el silah sesinin duyulmasının ardından büyük panik yaşandı. 

Saldırıda, 2 kişi ile küçük bir kız çocuğu vuruldu. Yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılamadı.

Fotoğraf: AFP

New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklamasını yaptı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

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