New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

New York'ta ünlü Times Meydanı’nda silahlı saldırı meydana geldi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 3-4 el silah sesinin duyulmasının ardından büyük panik yaşandı.

Saldırıda, 2 kişi ile küçük bir kız çocuğu vuruldu. Yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılamadı.

New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklamasını yaptı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.