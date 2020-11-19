AjansHaber.com.tr Dünya New York'ta Kovid-19 sebebiyle okullar kapanıyor

New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İranlı keskin nişancı Aliyev'i böyle hedef aldı
iPhone alabilmek için böbreğini satmıştı
Pompeo'dan Türkiye'ye küstah sözler
Bakü'de 'Rus Barış Gücü' protestosu
Ermenistan'da asker aileleri isyanda
Türkiye'nin tezkere kararına Rusya'dan ilk yorum
Hollanda işgalci Ermenistan'a sahip çıktı