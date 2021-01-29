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Nevşin Mengü Başkan Erdoğan'a övgüleri peş peşe sıraladı

Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı.

Hükümet karşıtı söylemleriyle bilinen Nevşin Mengü'nün kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladığı programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili övgü dolu sözleri damga vurdu.

Hükümete yönelik muhalif tutumuyla dikkat çeken Nevşin Mengü'ye konuk olduğu Youtube kanalında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanından bahseder misin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır öyle ya da böyle iktidarda olduğuna vurgu yapan Mengü, "Bu ciddi bir başarı. Dünyada böyle çok az siyasetçi var. Siyasi içgüdüsü çok iyi birisi. Hani Erdoğan vesayet altıdan mı falan deniliyor ya bence Erdoğan ne kaldırılacak, ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil. Gayet zeki birisi. Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri de iyi okuyan cin gibi biri" ifadelerini kullandı.

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