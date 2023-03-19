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Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı! 1 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

A.Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, M.T'nin kullandığı 50 AAD 839 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.

Otomobil sürücüsü M.T. (29) kaza yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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