Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı! 1 ölü, 9 yaralı
Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
A.Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, M.T'nin kullandığı 50 AAD 839 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.
Otomobil sürücüsü M.T. (29) kaza yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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