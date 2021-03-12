Netflix'ten şifre paylaşımını sonlandıracak hareket

Netflix, ülkemizde de çok kullanılan hesap paylaşımı özelliğine bazı kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız artık içerik izlemeden önce bazı uyarı mesajları alabilirsiniz.

Uyarı mesajları şimdiden bazı kullanıcılara gönderilmeye başlamış. GammaWire tarafından tespit edilen mesajda,"Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam edebilmek için kendi hesabını açmanız gerekiyor." ifadeleri yer alıyor. Söz konusu mesaj henüz Türkiye'de gözlenmedi, şu an için test aşamasında bulunuyor gibi görünüyor.

BBC ve The Verge'e konuşan Netflix sözcüsü,"Bu test, insanların Netflix hesaplarını izin ve onay çerçevesi dahilinde kullandıklarından emin olmak için tasarlandındı." dedi.

ONAY KODU GEREKİYOR

Uyarı mesajı en azından şu an için sizi hesaptan atmıyor. Tek yapmanız gereken, hesabın sahibiyle iletişime geçip bir onay kodu almak. Onay kodunu girdikten sonra herhangi bir sorun olmadan izlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca uyarı mesajını "daha sonra onayla" seçeneğiyle yoksayabilirsiniz ancak bu durumda belli bir süre sonra tekrar aynı uyarı mesajıyla karşılaşmak zorunda kalacaksınız.

Netflix'te hesap paylaşımı çok yaygın bir şekilde kulanılıyor. Ancak servisin hizmet koşullarına baktığımızda "hesaplar ev halkı dışındakilerle paylaşılamaz" maddesini görüyoruz. Dijital medya devi bugüne kadar bu konuda ciddi bir önlem almamıştı.