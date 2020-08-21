Netflix'ten büyük rezalet!

Rezalet sonrası gelen tepkiler üzerine özür dileyen Netflix buna rağmen filmi kaldırmadı.

Denetim uygulanmadığı için toplum ahlakını bozmaya yönelik rezalet içeriklerin yayınladığı Netflix yeni bir skandala daha imza attı. Türkiye’de kontrol altına alınması değerlendirilen internette online dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bu sefer dünya çapında tepkiye neden olan rezaletin başrolünde.

Şimdi de çocuk istismarı

Sapkın içeriklerin kol gezdiği platform bu seferde çocuklara dadandı. Küçük çocukların cinsel bir meta olarak kullanıldığı filmi yayına soktu.

Çocuklara cinsel istismarın yapıldığı Türkçeye "Minnoşlar" adıyla çevrilen "Cuties" adlı komedi filmi tüm dünyanın tepkisini çekti. Sosyal medyada infial uyandıran skandal filmin kaldırılması için imza toplandı.

NETFLİX'TEN PEDOFİLİ İÇERİK❗



Netflix'in yeni pedofili içeriği Cuties (Minnoşlar) adlı komedi filmi apaçık çocuk istismarı yaptığı için tepki topladı. Filmin Netflix'ten kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.#NetflixPedofilia pic.twitter.com/BbUNyTAyUP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 21, 2020

Türkiye'de ve dünyada toplum ahlakını bozmaya yönelik yaptığı yayınlarla tepki çeken Netflix, tepkilerin giderek artmasının ardından özür diledi ancak filmi yayından kaldırmadı.

Tepki gelince açıklamayı değiştirdiler

Sosyal medyada infiale yol açan skandal filmin Netflix tarafından açıklaması ilk başta şu şekilde yayınlanmıştı;

"11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlar."

Ancak tepkiler üzerine filmi kaldırmayan platform açıklamayı şu şekilde değiştirmekle yetindi;

"11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır ve onlara katılma umuduyla aile geleneklerine meydan okur."

Netflix denetim altına alınmalı

Netflix’in sapkın içerikleri nedeniyle Türkiye’de denetim altına alınması için çalışma başlatılmıştı. Ancak muhalefet partilerinin itirazları nedeniyle süreç sekteye uğradı. Ailelerin toplum ahlakını adeta dinamitleyen içeriklere sahip Netflix gibi internet platformlarından çocuklarını korumalarını gerektiğini belirten uzmanlar devletin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğinin önemine vurgu yapıyor.