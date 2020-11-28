Netanyahu'nun 2018'deki sözleri İsrail'i işaret ediyor

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden olan Muhsin Fahrizade'ye Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı, son 10 yılda İranlı nükleer bilimcileri hedef alan suikastları yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2018'de yaptığı bir konuşmada Muhsin Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" dediği ortaya çıktı.

Nükleer alanlarda çalışmalar yürüten İranlı bilim insanlarına yönelik suikastlar zinciri, Tahran Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev yapan Mesud Alimuhammedi'nin 2010'da öldürülmesiyle başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018’de yaptığı açıklamada, bugün suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye işaret ederek, “Bu ismi unutmayın” demişti. pic.twitter.com/d43A5tPRhJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 27, 2020

İRAN, O DÖNEMDE ABD VE İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

Kuantum fiziği ve temel parçacık fiziği alanlarında çalışmalarıyla bilinen Alimuhammedi, 12 Ocak'ta evinin önünde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Alimuhammedi'nin eşi de yaralanırken, İran konuyla ilgili olarak İsrail ve ABD'yi suçladı. O dönemki ABD hükümeti ise İran'ın bu suçlamalarını kabul etmedi.

SUİKASTI İSRAİL İÇİN İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Aralık 2010'da saldırının faili olarak yakalanan Mecid Cemali Feşi adlı zanlı, sorgusunda suikasta ilişkin rolünü itiraf etti. Tel Aviv'de İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın (Mossad) eğitiminden geçtiğini ve suikastı İsrail adına işlediğini anlatan Feşi, suikast karşılığında Mossad'ın kendisine 120 bin dolar ödediğini de açıkladı. Yargılandığı mahkeme tarafından 2011'de idama mahkum edilen Feşi 2012'de infaz edildi.