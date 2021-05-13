Netanyahu'dan katliam emri: Soruşturma komisyonlarından korkmayın

İşgalci İsrail güçleri, masum Filistinli sivillere, savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin saldırmaya ve Filistinlilerin evlerini basarak şiddet uygulamaya devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu, skandal bir açıklamada bulundu.

"SORUŞTURMA KOMİSYONLARINDAN KORKMAYIN"

Lod kentindeki İsrail sınır muhafızlarını ziyaret eden Netanyahu, “Size desteğimiz tam. Soruşturma komisyonlarından korkmayın” dedi.

İsrail’in hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne seren Netanyahu, açık bir şekilde katliam emri verdi.