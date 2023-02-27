Netanyahu'dan Batı Şeria bölgesine rest

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşasının 4 aylığına dondurulmasına karar verdiğine yönelik İsrail basınında çıkan haberlere değinen Netanyahu, haberleri yalanladı.

Netanyahu, “Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır.” ifadesini kullandı.