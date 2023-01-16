Netanyahu yargı düzenlemesini savunuyor

İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, Adalet Bakanı Yariv Levin'in yargı sistemine getirmeyi planladığı tartışmalı düzenlemeye yönelik protesto ve yoğun eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

Halkın seçimlerde "yargı sisteminde reform yapılması için oy verdiğini" savunan Netanyahu, "İşin aslı, bizim yapmaya çalıştığımız şey, İsrail'de otoriteler arasındaki dengeyi yeniden tesis edecek." dedi.

Netanyahu, yargı düzenlemesine karşı muhalefetin "darbe ve iç savaş tehdidi" gibi eleştirilerine cevaben, "İç savaş ve devletin yıkılması gibi tahrik edici sloganlara kapılıp gidemeyiz." ifadelerini kullandı.

Mecliste ve ilgili hukuk komisyonlarında derinlemesine diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydeden Netanyahu, "Reform mevzuatını gerekli düzenlemeleri yapacak, bireysel hakları tam olarak koruyacak ve halkın ülkeye olan güvenini yeniden tesis edecek şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Yargı sisteminin bu reforma çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açıyor.

Adalet Bakanı Levin, 5 Ocak'ta, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan ve Meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasına izin veren bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Yeni yargı planına göre, koalisyon hükümeti, yargı mensuplarını atama komitesinde şu an 9 olan üye sayısını 11'e çıkaracak ve bu üyelerin 7'sini kendisi seçecek. Bu üye çoğunluğu, hükümetin, yargıçların atanmasında tek söz sahibi olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Netanyahu hükümetinin, daha önce yolsuzluktan hüküm giymiş koalisyon ortağı Arye Deri'nin bakan olarak görev yapmasına izin veren tartışmalı yasayı onaylaması da kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Tel Aviv'de 80 bin kişilik protesto

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün yaklaşık 80 bin kişi söz konusu yargı reformunu protesto etmişti.

İsrailliler, iki haftadır cumartesi günleri Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanarak hükümetin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto ediyor.

Başbakan Netanyahu, geçen haftaki gösterilerin ardından da yargı reformunu savunarak, "yargı reformunun demokrasinin sonu olduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

İsrail'de "ülke tarihinin en sağcı" hükümeti görevde

İsrail'de yeni Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet 29 Aralık 2022'de Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail’deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail’in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.