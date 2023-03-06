Netanyahu: "Hiçbir şey bizi ülkemizi savunmaktan alıkoyamaz"

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Grossi'nin Tahran ziyaretindeki açıklamalarına değindi.

Netanyahu, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yakın zamanda Tahran'da İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Grossi, değerli bir beyefendi ama değersiz bir şey söyledi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Grossi'nin açıklamalarına eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Hangi hukuka aykırı? Yok olmamızı açıkça isteyen İran'ın, bizi katledecek yıkıcı silahları savunmasına izin mi verilecek? Bizim kendimizi savunmamıza izin var mı? (Kendimizi) Savunduğumuz ve savunacağımız açıktır. Hiçbir şey bizi ülkemizi savunmaktan ve düşmanlarımızın Yahudilerin devletini ortadan kaldırmalarını engellemekten alıkoyamaz."

İsrail’deki protestocuları “anayasal krize yol açmakla” suçladı

İsrail Başbakanı, konuşmasında, hükümetin yargı düzenlemesine karşı haftalardır gösteriler düzenleyen İsrailli protestocuları da “anayasal krize yol açmakla” suçladı.

Netanyahu, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin yargıyı zayıflatan ve Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine karşı ülke genelinde düzenlenen protestolara ilişkin, şunları söyledi:

"Bazı protesto biçimleri meşru olsa da, birçoğunun kendi adaletini sağlamaya çalıştığını ve eşimi Tel Aviv'deki bir kuaförde kuşattığını gördük. Hükümeti çökertmek ve anayasal bir krize yol açmak istiyorlar. Muhalefeti gerilimi bir nebze olsun azaltmak için bana katılmaya çağırıyorum."

Hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteri düzenleyen on binlerce İsrailli, dün onlarca kentte protestoların dokuzuncu haftasında sokaklardaydı.

Grossi’nin İran temasları

UAEA Başkanı Rafael Grossi dün İran’ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Ziyareti kapsamında basın toplantısında konuşan Grossi, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alma tehditlerine yönelik bir soruyu, "Bence bir nükleer tesise yönelik herhangi bir askeri saldırı hukuka aykırıdır ve hepimizin bağlı olduğu normatif yapıların dışındadır." şeklinde yanıtlamıştı.

İranlı yetkililerle görüşmelerinde, onların “nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili iradelerini ciddi bulduğuna ve siyasi irade mevcutsa nükleer anlaşmaya dönüşün de mümkün olduğuna” işaret eden Grossi, "Kötü niyetli kişiler, İran ile UAEA arasındaki ikili işbirliğinin başarılı olmasını istemiyorlar ve bunlara verilecek en iyi cevap da ikili işbirliğinin geliştirilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.