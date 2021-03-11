Netanyahu BAE'nin İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı

Binyamin Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yapılan görüşmede üç ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında atabilecekleri ortak adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, İsrail, Çekya ve Macaristan'ın Kovid-19 aşısı araştırmaları ve üretiminde iş birliği yapacağını, aşı olanlara verilen ve "yeşil pasaport" olarak adlandırılan belgeyi taşıyanların bu ülkeler arasında seyahatine izin verileceğini söyledi.

Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle son dakikada iptal ettiği Abu Dabi ziyaretine de değinen Netanyahu, "BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştük. Ziyaret kısa süre sonra olacak. Bin Zayed, BAE'nin farklı projeler aracılığıyla İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'in Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadeleden övgü dolu sözlerle bahsederken, Çekya Başbakanı Babis'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlendiği söylenen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açma kararını eleştirmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı bugün günübirlik ziyaret kapsamında BAE'yi gitmeyi planlamış, ancak Ürdün'ün Netanyahu'yu taşıyacak uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle ziyaret iptal edilmişti.

BAE ve İsrail'den İHA'lara karşı savunma sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet iktisadi teşekkülü EDGE Teknoloji Grubu ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma sistemi geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladığı bildirildi.

BAE'ye ait EDGE Teknoloji Grubunun yayımladığı yazılı açıklamada, IAI ile yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

EDGE Teknoloji Grubu ile IAI arasında imzalanan anlaşmanın İHA'lara karşı ileri savunma sistemi geliştirilmesi üzerine olduğu kaydedilen açıklamada, geliştirilecek sistemin özellikle BAE pazarına hitap edeceği ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasında "stratejik ittifakların başlangıç noktası" olacağı, ayrıca Ar-Ge ve teknolojik inovasyon alanlarında iş birliğini güçlendireceği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen EDGE Teknoloji Grubu Genel Müdürü ve CEO'su Faysal el-Bennay da, İsrail'le geliştirilen iş birliği ve yeni ortaklıklar doğrultusunda IAI ile çabalarını birleştirerek kendileri için önemli bir noktaya ulaştıklarını dile getirdi.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.