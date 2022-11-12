AjansHaber.com.tr Dünya Nepal'de 5,4 büyüklüğünde deprem!

Nepal'de 5,4 büyüklüğünde deprem!

Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyindeki Bajhang bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'ın Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), depremin merkez üssünün Katmandu'nun 440 kilometre kuzeyindeki Bajhang olduğunu açıkladı.

NCS, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.

Depremin Hindistan tarafında da hissedildiği bildirildi.

Nepal’in kuzeybatısında çarşamba meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
BM yetkilileri ile Rusya heyeti, görüşme!
Rusya Herson'dan çekildi!
ABD'de tüketici güveni 4 ayın en düşük seviyesinde
Paris'te maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi!
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti
Mesaj gönderen KFC'ye, Alman müşterilerden tepki
Sudan'daki Bica kabilesi bağımsızlık ilan etti!