Nemrut Krater Gölü'nün yolu 10 metre kardan temizleniyor

Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin en büyük dünyanınsa ikinci büyük krater gölü. Yoğun kar yağışı sebebiyle aylardır ziyaret edilemeyen Nemrut Kalderası’nda ekipler yağışların durması ile birlikte harekete geçti.

Nisan ayında 10 metre kar

Karla kaplı yolun açılması için il özel idaresi ekipleri, günlerdir çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolda ekipler güçlükle ilerliyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit yolun büyük bir bölümünü açtıklarını söyledi:

“Karla mücadelemizin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü'ünün yolunu açmaktayız. 4 gündür arkadaşlarımızın yoğun uğraşları sonucu yolun yaklaşık yüzde 80’ini açmış bulunmaktayız. İnşallah bir iki gün içinde krater gölüne ulaşacağız.”

Önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı doğasever bu gölü görmek için Bitlis'e gidiyor. "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, yolun kardan temizlenmesiyle ziyaret edilebilecek.