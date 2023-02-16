Nemrut Dağı Ören Yeri deprem nedeniyle yıkıldı mı?

Ajans Haber / Zinya Elif Şener

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem, bölgenin en çok turist çeken Nemrut Dağı Ören Yeri'nde de hasara yol açtı.

Havadan yapılan incelemede Nemrut'taki bazı heykellerin zarar gördüğü ama kardan ve tipiden dolayı bölgede kesin bir tespit yapılamadığı aktarıldı.

İsmini vermek istemeyen bakanlık yetkilileri, Adıyaman ilçesindeki zorlu hava şartları nedeniyle Nemrut Dağı Ören Yerinin hasar tespit çalışmasının yapılamadığını belirtti.

Yetkililer, tamamen karla kaplı olan Nemrut Dağı'na gitmeye çalıştıklarını ancak hem karadan hem de havadan ulaşım sağlayamadıklarını aktardı.

Adıyaman'da kar kalınlığının 2- 3 metreyi bulması ve zaman zaman tipinin başlaması nedeniyle Nemrut Dağı'na kara yoluyla ulaşamayan yetkililer, drone ile görüntülemeden sağlıklı sonuçlar alamadıklarını bildirdi.

Nemrut Dağı'na yakın olan tarihi alanlarda hasar olduğunu aktaran yetkililer haftaya havanın yumuşamasıyla birlikte daha sağlıklı sonuçlar alacaklarını kaydetti.

Kahta Yenikale Ören Yeri ve Arsemia Antik Kenti hasar gördü

Yetkililer, Nemrut Dağı'na yakın mesafede bulunan Kahta Yenikale Ören Yeri ve Arsemia Antik Kenti'nde hasar olduğunu ifade etti. Ancak yetkililer, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından hasar tespit raporu çıkıncaya kadar net bilgi veremeyeceklerini ekledi.