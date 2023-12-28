Nefesler tutuldu: Süper Kupa sahibini buluyor

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Yarın akşam saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. 25 bin kişi kapasiteli Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Ligde şampiyonluk yarışı için kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında bir kez daha karşılaşacak. Ligin 18'inci haftasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 24 Aralık Pazar günü karşılaşan ezeli rakipler sahadan golsüz eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe 4'üncü kupasını istiyor

Fenerbahçe bu kupada daha önce 5 kez final oynadı. Sarı-lacivertli ekip, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

Galatasaray kazanırsa 7'nci kupası olacak

Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe'yi yenerek bu kupada 7'nci defa mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında bu kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Norm Ender sahne alacak

Mücadele öncesinde ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park Stadyumu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100'üncü yılına özel tören gerçekleştirilecek.

Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Norm Ender 100'üncü Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.