Nedim Şener FETÖ'cülerin oyununu ifşa etti

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "Son macerası acı bitti" başlığıyla yayımlanan yazısında 'Maceracı' olarak FETÖ kanallarında program yapan Murat Yeni'nin mahkemeye oynadığı oyunu kaleme aldı.

Hürriyet Yazarı Nedim Şener, "Fetullahçı Terör Örgütü’nün televizyon kanallarında ‘Maceracı’ adıyla Anadolu kentlerinden programlar yapan Murat Yeni’nin son macerası acı bitti." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener, "Murat Yeni, FETÖ’cülerin yargılandıkları mahkemelerde uyguladığı “Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et” taktiğini uyguladı." diye yazdı.

Nedim Şener, Maceracı'nın 'önce itirafçı ol, sonra inkâr et' taktiğiyle ilgili şunları kaydetti:

"İtirafçı ol kurtul"

Ekranlarda bol bol yemek yemesiyle meşhur olan “Maceracı” Murat Yeni, örgüt üyesi başka kişilerin isimlerini vererek, “etkin pişmanlıktan” yararlanıp 1 yıl 6 ay hapis ve “hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB)” kararı almayı planladı.

"Sonra 'inkar et' diğerlerini kurtar"

İtirafçı olup FETÖ üyelerinin isimlerini vererek kendini kurtaran Murat Yeni, ikinci adımda hakkında ifade verdiği kişilerle ilgili sözlerini inkâr ederek, o örgüt üyelerini de temize çıkarmayı planlıyordu.

"Yazışma oyunu bozdu"

Ancak mahkemeler arasındaki yazışma FETÖ’nün bazı itirafçılarının uyguladığı ve 'Maceracı' Murat Yeni’nin de başvurduğu oyunu bozdu. 1 yıl 6 ay hapis ve 'hükmün açıklanmasının geriye bırakılması' kararı ile kurtulmayı planlayan Murat Yeni’ye örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.