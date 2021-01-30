Nedim Şener canlı yayında fena patladı

3 milletvekilinin CHP'den istifasının konu edinildiği programda Fırat'ın Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan Mehmet Ali Çelebi'nin yaşadıklarını o dönem Nedim Şener'in başına gelenlerle benzetmesi tartışmanın fitilini ateşledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE TABAK TUTUŞTURMAZLARDI"

"Herkes kimin nerde oduğunu iyi biliyor" diyerek Fırat'a itiraz eden Şener 'Eğer siz Çelebi'nin neden hapse girdiğini bilseydiniz AK Parti FETÖ'yle mücadeleye başladığı zaman 2014'te milletvekiliniz koşa koşa ABD'ye FETÖ'nün davetini kabul etmez. Kılıçdaroğlu'nun önüne tabak tutuşturmazlardı.' dedi.

Gazeteci Nedim Şener'den (@nedimsener2010) CHP yandaşı Ali Haydar Fırat'a tokat gibi sözler:



🔹"Kılıçdaroğlu ABD’de FETÖ’cülerin toplantısına niye gitti? 'Cemaatin oyuna ihtiyacımız var' niye dedi?"

🔹"FETÖ ile mücadele başladığında gazetelerin önüne yatan kimlerdi?" pic.twitter.com/n33ZhLo0VP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 29, 2021

İşte Nedim Şener'in 'O sinsiliği seziyorum onda' dediği Dr. Ali Haydar Fırat'a yaptığı sert eleştiri;

FETÖ İLE MÜCADELE BAŞLADIĞINDA GAZETELERİN ÖNÜNE YATAN KİMLERDİ?

Cezaevinde Çelebi'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu ABD’de FETÖ’cülerin toplantısına niye gitti? Cemaatin oyuna ihtiyacımız var niye dedi. FETÖ ile mücadele başladığında gazetelerin önüne yatan kimlerdi? CHP milletvekilleri değil mi? Tarık Toros'la el sıkışan, 'Erdoğan kaçacak' diyen, FETÖ'cülerin ağzıyla konuşan o değil mi? Eren Erdem'e FETÖ'cülerin elindeki belgeleri Bülent Tezcan ulaştırmadı mı? Kendi söylemedi mi televizyonalarda. Ne anlatıyorsun sen bize!

"DELİRİYORUM YANİ"

O kunuları bizim üzerimizden konuşma. Gücün yetiyorsa Canan Kaftancıoplu'na laf söyle. PKK'lıları överken. Bu şuna benziyor Meclis'te kürsü dokunulmazlığı var diye. Deliriyorum yani. Benim Millet Meclisi'nde 'Sayın Öcalan' diyen milletvekili varken o lafı ağzına tıkmayan milletvekili olur mu ya? 11 aylık bebek annesiyle havaya uçurulmuş gıkları çıkmıyor. Ve bunlarla işbirliği yapacağım diye uğraşıyorlar.