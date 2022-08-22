Ne olacak bu CHP'nin hali?

Seçim yaklaşıyor. Bu günlerde iki üç kişi bir araya geldiğinde ilk konuştukları konu, “Seçimde ne olacak?” sorusu üzerine oluyor.

Köşenin ismi de “Ankara Koridorları” olunca, mecburen Başkent’in öznesi siyasete girmeden olmuyor tabi.

Bu hafta size biraz CHP’nin son durumundan bahsedeceğim. Altılı masanın ilk tur görüşmeleri tamamlandı ve ortak aday konusunda uzlaşıldığı ifade edildi. Ama hala ortada bir isim yok. Herkes neler oluyor, merak ediyor. Bu toplantılarda ne olduğunu bilmem ama CHP’de önemli şeyler oluyor.

Paralel yapı

CHP içinde şu anda ikili bir yapı var. Kılıçdaroğlu, parti içinde kendine bir yapı oluşturdu. Bunun ismi de “CHP (Kılıçdaroğlu) Gönüllüleri”.

Neden mi?

Çünkü parti içinde gelenekten gelenler Kılıçdaroğlu’nu benimsemiyor ve çalışmıyormuş. Bu nedenle 2023 seçimleri için Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışan bir gönüllüler teşkilatı kurmayı gerek görmüş. Gerçi bunun arkasında pek çok hamlenin ardında olduğu gibi ‘danışman’ ekibi yer alıyor.

MYK’daki durum

CHP’nin en önemli karar mercilerinden biri olan Merkez Yürütme Kurulu’nda durum farklı değil. Kılıçdaroğlu, MYK toplantılarında anketlerin dışında herhangi bir konuyu değerlendirmiyor. Hatta partide ipler o kadar gerilmiş durumda ki; Genel Sekreter Selin Sayek Böke yurtdışından geliyor, CHP Genel Merkezi’ne bile uğramadan memleketine gidiyor.

CHP danışmanlara emanet!

Kılıçdaroğlu’nun gerek güncel konulara ilişkin, gerekse parti ve siyasete yönelik tüm stratejilerini 12 kişilik danışmanları belirliyor. Bazıları için ‘Okyanus ötesi bağlantı’ dedikodularının dolaştığı bu danışmanlar, her gün Kılıçdaroğlu ile toplantı yapıp, propaganda ve stratejileri belirliyorlar. Kimsenin bu alınan kararlardan haberi olmuyor.

Kılıçdaroğlu aday

Tabi ki Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı’na kesinlikle aday. Hatta sonrasındaki sürece ilişkin bile planlamalarını tamamladı.

Nasıl mı böyle emin konuşuyorum, şöyle ki;

Kılıçdaroğlu, seçim sonrasına ilişkin tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Bu planlara göre CHP, Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bırakılıyor. Kayyum olarak bu göreve getirilecek Öztrak’a, en kısa sürede partiyi olağanüstü kurultaya götürme görevi veriliyor.

Meclis Başkanı Altay

Bu arada bir detay daha vereyim. Seçimin ardından TBMM Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aday olarak belirlendi. Bu sadece CHP’nin değil, 6’lı masanın üzerinde mutabık olduğu isim olduğu da söyleniyor.

Kılıçdaroğlu seçime hazırlanırken, CHP’nin 6’lı masaya ilişkin görüşmeleri için bazı önemli isimler görevlendirildi. Partinin HDP ile ilişkileri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti ile Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Saadet Partisi ile Mehmet Bekaroğlu, Gelecek Partisi ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından yürütülüyor.

Çirkin dedikodular

Bir de CHP koridorlarında dolaşan çirkin bir dedikodu var. Son dönemde parti içinde sivrilen ve adı genel başkanlık için geçmeye başlayan bir isme yönelik bu dedikodu. Detaya girmeyeceğim ama bu dedikodunun detayları Kılıçdaroğlu’na kadar gitmiş. Bu yüzden de Kılıçdaroğlu ile bu önemli ismin arası açılmış. Bazıları ‘kumpas’, bazıları ‘iftira’ şeklinde değerlendiriyor bu dedikoduları. Ama genel başkan, konuyu ciddiye aldığına göre, bir bildiği var diye düşünüyorum!