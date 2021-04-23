Navalny açlık grevine son verdi

Gerekli tıbbi desteği alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'tan bu yana açlık grevinde olan Rus Muhalif Aleksey Navalny, açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

Rus muhalif Alexey Navalny, hapishane yetkililerinin kendisine uygun tıbbi bakıma erişim sağlamayı reddetmesini protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

44 yaşındaki lider, “Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi. Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum, ancak hala iki bacağım var” açıklamasını yapmıştı.

17 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Navalny Rusya'da komaya girdikten sonra Berlin'de tedaviye alınmış ve Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanmıştı.

Daha sonra Rusya'ya dönen 44 yaşındaki Navalny, Moskova havalimanına varışında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Navalny,’nin Vladimir bölgesindeki Pokrov'daki 2 numaralı ceza kolonisinde hapis yatıyor.

Navalny, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'i kendisinin cinayet emrini vermekle suçlarken, Kremlin suçlamaları reddediyor.

Navalny'nin tutuklanma tehdidine rağmen Moskova'ya dönüşü ve tutuklanmasına karşı yapılan ikinci protestolar, her geçen gün kalabalıklaşarak devam ediyor.

Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alındı.