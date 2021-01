Navalni'ye destek gösterilerine polis müdahalesi

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek vermek ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için Pazar günü protesto gösterileri düzenlendi. Ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi gözaltına alındı. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info, ülke genelindeki gösterilerde 4 bin civarında kişinin gözaltına alındığını bildirdi. OVD-Info Moskova'da ise binden fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Başkent Moskova'da gözaltına alınanlar arasında Navalni'nin eşi Julia Navalni'nin de bulunduğu bildirildi. Julia Navalni, geçen hafta düzenlenen gösterilerde de gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Navalni'nin destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı. Başkent Moskova'daki gösteriler öncesinde polis şehir merkezine girişleri engellerken, birçok metro istasyonunu da giriş-çıkışlara kapattı. Ancak buna rağmen protestocular gruplar halinde toplanarak, eyleme katıldı.

Polisin coplarla göstericilere müdahale ettiği, bazı göstericilerin gözaltına alınması sırasında polisin şiddet kullandığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

St. Petersburg'da düzenlenen gösterilerde de polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin St. Petersburg'da göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve elektroşok cihazı kullandığı ifade edildi. Rus polisi, protestolar için izin alınmadığını ve yasağa rağmen düzenlenen gösterilerin dağıtılacağını açıklamıştı.

ABD yönetimi, protestolardaki tutumu nedeniyle Rus hükümetini kınadı. Twitter'den açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, Rus yetkililer tarafından barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı sert taktiklerin ikinci hafta boyunca ısrarla kullanılmasını kınıyor. Rusya'ya Aleksey Navalni de dahil olmak üzere insan haklarını kullandıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

