NATO'dan Türkiye açıklaması: Terörden en çok zarar gören NATO üyesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada açıklamalarda bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin endişelerine değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi, bir çözüm bulacağımıza eminim." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO ittifakına katılacaklarına emin olduğunu dile getirdi.