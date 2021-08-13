AjansHaber.com.tr Dünya NATO'dan Taliban açıklaması

NATO'dan Taliban açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki durumdan derin endişe duyulduğunu belirterek Taliban'ın saldırıları neticesinde ülkeyi ele geçirmesi halinde tanınmayacağını bildirdi.

Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiğini belirterek, "Amacımız, Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca desteklemektir. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Kabil'deki diplomatik varlığımız sürecek." ifadesini kullandı.

Çeşitli insan hakları ihlallerinin yanı sıra Taliban'ın neden olduğu yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe duyulduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Taliban, ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalıdır. Siyasi çözümü desteklemeye kararlıyız." ifadesine yer verdi.

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu?
İngiliz diplomat Rus casusu çıktı
Kanadalı gardiyanlar Müslüman mahkumu döverek öldü
Hemşire aşı yerine tuzlu su enjekte ettİ
Dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı
3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Kamışlı'da PKK 2 kız çocuğunu kaçırdı