NATO'dan son dakika çıkışı: Rusya konusunda tetikteyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Stoltenberg, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg Rusya konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere karşı, NATO'nun ulusal hava düzenini savunmaya devam edeceklerini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'daki durumu da tartıştıklarını belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde halen asker bulundurduğunu, son gerginlikle askerlerin sayısının arttığını aktararak, "Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.

NATO TETİKTE

"Rusya'nın saldırgan tavırlarının rahatsız edici şekilde devamı nedeniyle NATO tetiktedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Rusya ile savunma ve diyalog bağlamındaki ikili yaklaşıma bağlı kaldıklarını ifade etti.