NATO'dan Sırbistan'ın talebine olumsuz yanıt

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç Pazar günü yaptığı açıklamada, Kosova Gücü veya KFOR olarak bilinen NATO barış güçlerinin Sırbistan'ın güvenlik güçlerini Kosova'ya gönderme yönündeki resmi talebini reddettiğini söyledi.

Aralık ayında Vuciç, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca 1000 kadar polis ve askeri personelin Kosova'ya dönmesini talep etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı, Sırbistan'ın Kosova'da 1.000'e kadar güvenlik gücü mensubunu görevlendirme hakkını şart koşuyor.

"Bu cevabı hepimiz biliyorduk ve bekliyorduk ... 1244 sayılı Karara atıfta bulunarak ve buna uygun olarak Sırbistan'ın ordu ve silahlı kuvvetlerinin Kosova ve Metohija topraklarına geri gönderilmesine gerek olmadığına inanıyorlar. Vuciç gazetecilere verdiği demeçte, kararın reddetmenin mümkün olduğu kısmına atıfta bulunmadılar çünkü böyle bir şey yok."

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim, son dönemde bölgede yaşanan bir dizi olay sonrasında tırmandı.

Son zamanlarda, Sırp bir çocuk ve bir genç Cuma günü Kosova'nın güneyinde Ortodoks Noel arifesinde Arnavut aşırılık yanlıları tarafından vurularak yaralandı.

Sırp hükümetinin Kosova dairesi, uluslararası toplumdan olayla ilgili acil ve kararlı adımlar atılmasını talep etti.

Sırp Ortodoks Kilisesi, Noel'i 7 Ocak'ta Gregoryen takvimine göre üç gün boyunca kutluyor. Kosova'daki Ortodoks Hristiyan Sırplar, Noel arifesinde gece yarısı ayininden önce yule kütüklerini yakmak için yerel kiliselerin önünde toplandılar.

Kosova polisi daha sonra, saldırıda şüpheli olarak Kosova Güvenlik Güçlerine mensup 33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ağırlıklı olarak Arnavutların yaşadığı Kosova, 1999'da Sırbistan'dan ayrıldı ve 2008'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırbistan bu hareketi tanımadı ve eski eyaletini topraklarının bir parçası olarak görüyor.

İki Balkan ülkesi arasındaki gerilim, aralarındaki ana sınır geçişini kapatan barikatların kaldırılmasının ardından bir miktar hafiflemiş gibi görünse de, tırmanıyor.

Daha önce, Priştine'deki hükümetin etnik Sırplardan Sırpların verdiği araç plakalarını Kosova tarafından verilen plakalarla değiştirmeleri için teslim etmelerini talep etmesiyle, plakalarla ilgili bir tartışma yaşanmıştı.