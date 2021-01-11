NATO'da istediği desteği bulamayan Fransa'dan Türkiye'ye küstah suçlama

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki gösteren ve bu konuda Yunanistan'ı kışkırtıcı adımlar atan Fransa bölgedeki askeri varlıklarını artırmıştı.

FRANSA, NATO'DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

Akdeniz'de görev yapan Fransız fırkateyni Courbet, geçtiğimiz Haziran ayında Türk savaş gemilerinin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı bir gemiyi denetlemek istemiş, Türkiye ise buna izin vermemişti. Fransa ise bu durumu NATO'ya taşımış ve beklediği desteği bulamamıştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan bu yana kademeli olarak kötüleştiğini ve Ankara'nın aylardır bir müttefik gibi hareket etmediğini söyledi.

"NATO'DA YALNIZ BIRAKILDIK"

France Inter radyosuna konuşan Parly "Resmi olarak Türkiye Atlantik İttifakı'nın bir parçası ama aylardır öyleymiş gibi davranmıyor ve bu süre boyunca NATO'da yalnız bırakıldık.

Haziran ayında Türk savaş gemilerinin bir Fransız fırkateynine radar kilidi attığı iddiasına atıfta bulunan Fransız Bakan, Akdeniz'de Fransız gemilerine karşı yapılanların rahatsız edici manevralar olduğunu söyledi.

Aralık ayındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin davranışlarını onaylamadığını söylediğini aktaran Parly yine Avrupa Birliği tarafından alınan yaptırım kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini ton değiştirerek sürdürmek istediğini belirtti.

Parly sözlerin somut eylemlerle desteklenmesi gerektiğini belirterek "Türk Dışişleri Bakanının ocak ayı başında samimi olması halinde Fransa ile ilişkileri normalleştirmeye hazır oluklarını" söylediğini aktardı.

Öte yandan Türkiye Fransa'nın iddialarını reddederek agresif tavır sergileyenin Fransa olduğunu belirtmişti.