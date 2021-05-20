NATO tatbikatına katılacak olan Mehmetçik'e Bulgar güçleri eşlik

NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Bulgaristan karayolundan geçen Mehmetçik'i Bulgar ordusu ve polisi tarafından uğurlandı. Geçiş organizasyonunun Bulgaristan'daki NFIU Ortak Komutanlık Kurmayı tarafından organize edildiği ifade edildi.

TATBİKATIN ÖNEMİ

Tatbikat için 120 askeri araçtan oluşan ilk kafile 10 Mayıs Pazartesi yine aynı güzergahtan Romanya'ya intikal etmişti. ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.