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NATO: Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor

NATO'dan yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Brüksel'deki liderler zirvesinin ardından NATO, ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO ülkelerinin topraklarının her bir santimetresinin korunacağı ve savunulacağı aktarıldı.

NATO'nun, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı açıklamada, Belarus'un da bu durumdan sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Çin'i Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek vermekten kaçınmaya çağırıyoruz." denildi.

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