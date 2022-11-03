NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin bu önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı olan bu sevkiyatı sağlamak için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır." diyen Stoltenberg, Türkiye'nin özellikle NATO'nun terörle mücadelesi ve Irak'taki misyonunda kritik rol oynadığını söyledi.

NATO'nun deniz ve hava savunmasına da Türkiye'nin önemli bir destek verdiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO'nun da Türkiye'nin güvenliğine hava savunmasını güçlendirme, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de hava ve deniz desteğiyle katkıda bulunduğunu kaydetti.

Dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, "Bu neslin en büyük güvenlik krizini yaşıyoruz." değerlendirmesini yaparak Çavuşoğlu'yla görüşmede, Ege'deki durum, terörle mücadele, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'ya verilecek desteğin masaya yatırıldığını anlattı.

Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde güçlendiriyor

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başarısız olduğunu söyleyerek, "Ama daha fazla zulümle yanıt veriyor. Son haftalarda füzelerin atıldığını, dronlarla saldırı yapıldığını, altyapının zalimce yerle bir edildiğini, Ukraynalı sivillerin ısınma, su, elektrikten mahrum edildiğini ve kışın geldiği dönemde bunun yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.

İran'ın da balistik füzelerle Rusya'ya destek verdiğini kaydeden Stoltenberg, "Bu kabul edilebilir değil. Hiç kimse bu illegal savaşta Rusya'yı desteklememeli." dedi.

Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür eden Stoltenberg, "Türkiye'ye öncelikle Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Son teknoloji dronlarla Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Stoltenberg, Ukrayna tahılının Karadeniz'den geçmesiyle dünya gıda krizinin önlendiğini ifade etti.

Stoltenberg tahıl anlaşmasının önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin, bu önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı olan bu sevkiyatı sağlamak için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz." dedi.

Finlandiya ve İsveç, Türkiye'yle anlaşmalarındaki taahhütleri yerine getiriyor"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg, iki ülkenin NATO müttefiklerince ittifaka davet edildiğini, Türkiye ile de bir üçlü muhtıra konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin iki ülkeden önemli beklentileri olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Bu muhtıranın Türkiye'ye daha fazla güvenlik getirmesini bekliyorsunuz ve ben bu endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya, bu muhtıra konusunda Türkiye'yle uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ettiklerini vurguladılar. Bu konuda görevlerini yerine getirdiler. Hem Finlandiya hem de İsveç liderleriyle geçen hafta konuştum. Her iki ülkenin muhtırayı uygulayacak somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

İki ülkenin de Türkiye'yle terörle mücadele konusunda işbirliklerini artırdıklarına işaret eden Stoltenberg, "İsveç yeni yasalar geçiriyor ve böylece terör örgütlerine katılımı, PKK dahil olmak üzere engelliyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, İsveç'in terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki araçlarını güçlendirdiğini belirterek, daha fazla sınır dışı ve iadelerin arttığını kaydetti.

Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kalkmasına da değinen Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile anlaşmalarındaki taahhütleri yerine getiriyorlar. Terörizmle mücadelede her yerde, her konuda taahhütlerini güçlendiriyor ve taahhütlerini yerine getiriyorlar. Türkiye'yle birlikte çalışmaya hazırlar. Dolayısıyla bütün güvenlik endişelerinizi giderecekler. Artık İsveç'in, Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım. Onların üyeliği bizi daha güçlü kılacak insanlarımızı daha güvende kılacak." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, bu dönemde üyeliği tamamlamanın önemine de dikkati çekerek "Her türlü yanlış hesap ya da Rusya'nın yanlış anlamasını önlemeliyiz. NATO'nun kapısı elbette ki açık kalacak. Müttefikler ve NATO üyesi ülkeler, NATO'ya kimin üye olabileceğine elbette karar verecekler. Dolayısıyla bu iki ülkenin yakın zamanda tam üye olmasını ümit ediyorum." dedi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'ye ittifaka verdiği güçlü destek için de teşekkür etti.

(Sürecek)